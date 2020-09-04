Уральцу дали условный срок за похищение человека на стройплощадке

Один из мужчин, который 9 июля похитил человека в Екатеринбурге, получил условный срок — 3,5 года. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

Приговор вынесли 34-летнему жителю Екатеринбурга.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года», — сказано в сообщении ведомства. Его процитировал «Интерфакс».

Что касается второго обвиняемого (26-летнего мужчины), то дело пока находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Екатеринбурга». Продолжается расследование и в отношении третьего человека, который, по версии следствия, тоже имеет отношение к случившемуся.

Преступников разыскивали сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из ОУР УМВД по Екатеринбургу.

Первого подозреваемого задержали в одной из квартир Екатеринбурга. Он не хотел сдаваться стражам порядка. Мужчина попытался сделать вид, что его нет дома, и спрятался в шкафу. Его приятель к тому времени успел сбежать в Челябинскую область.

По версии следствия, утром 9 июля неизвестные похитили екатеринбуржца у дома на улице Шейнкмана. Они силой посадили его в машину и увезли в неизвестном направлении. Пропавшего нашли менее чем за сутки. Следователи открыли уголовное дело по статье УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору».