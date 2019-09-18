Уральцу дали пожизненное за разбой и убийство ребенка

Свердловский областной суд признал Алексея Агеева виновным в серии разбойных нападений, а также убийстве и изнасиловании ребенка. Ему дали пожизненное. Большую часть преступлений он совершил в Челябинске.

Следствие считает, что уроженец Курганской области Агеев с целью ограбления нападал на продавцов в торговых павильонах, наносил им удары молотком или газовым ключом, после чего забирал деньги. В период с августа по сентябрь 2018 года им были убиты два человека, еще трое пострадали.

Последнее преступление мужчина совершил в Каменске-Уральском. Туда он сбежал из Челябинска, спасаясь от преследования челябинских стражей порядка.

В Каменске-Уральском он познакомился с мужчиной, к которому они поехали выпивать домой. Во время застолья Агеев оглушил своего нового приятеля и забрал у него 19 тысяч рублей. Перед уходом он изнасиловал, а затем утопил десятилетнюю девочку, которая находилась в квартире.

Ранее Алексей Агеев уже был судим за убийство. В 2006 году его приговорили к 16 годам колонии. Но в 2017 году он был освобожден по УДО.