Уральца оштрафовали на полмиллиона за комментарии в социальных сетях

Жителю Урала назначали штраф в 500 тысяч рублей за комментарий в социальной сети. Его комментарий посчитали оправданием терроризма. Об этом рассказал «Царьград».

Полумиллионный штраф получил за публичное оправдание терроризма мужчина из Новоуральска. Данный приговор вынес Центральный окружной военный суд. Он заключил, что в 2019 году житель Свердловской области опубликовал несколько комментариев под постом в социальной сети. Полицейские увидели в этих комментариях оправдание терроризма, а экспертиза лингвистического характера это подтвердила.

Обыск прошел у обвиняемого, который позже полностью признал вину, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.