Уральского полицейского заподозрили в воровстве из супермаркета и возбудили дело

В полиции рассказали, что если вину их сотрудника докажут, то из органов его сразу уволят. Ответит за это и его начальство. Полицейские сейчас проводят служебную проверку. Пока задержанного от работы отстранили.

Znak.com пишет, что подозреваемый орудовал с июня по октябрь. Тревогу в магазине забили, когда с полки пропала бутылка дорогого спиртного.

«По камерам его отследили с июня по октябрь 2020 года. Иногда пробивал дорогой товар под видом дешевого, иногда пробивал товар, затем делал отмену покупки, но товар на полку не убирал, а складывал себе в корзинку под другой товар», — приводит Znak.com слова собеседника.

СМИ узнали, что конфеты на кассе самообслуживания он пробивал как сухари, фисташки проводил под видом лука.

Видеозаписи до июня не сохранились. Источник считает, что так он мог делать и раньше. Полицейского задержали.