Уральского полицейского заподозрили в превышении полномочий

В Челябинской области задержали сотрудника полиции Троицка, которого заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

«По данным следствия, в 2020 года подозреваемый, злоупотребив должностными полномочиями, способствовал непривлечению родственника к установленной законом ответственности за реализацию немаркированных табачных и алкогольных изделий», — рассказали в ведомстве.

Мужчину отстранили от работы и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.