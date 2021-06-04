Уральского полицейского задержали по подозрению во взяточничестве

В Екатеринбурге задержали сотрудника полиции, которого заподозрили в получении взятки в особом крупном размере. Об этом сообщил «Царьград».

Мужчину поймали при попытке получить взятку в один миллион рублей. 750 тысяч рублей предназначались для полицейского, 250 тысяч — для адвоката-посредника. Эти деньги они намеревались получить у 55-летнего екатеринбуржца, которого заподозрили в употреблении и хранении запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело.