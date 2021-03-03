Уральского подростка заподозрили в тройном убийстве и задержали

Подростка из Пермского края заподозрили в убийстве сестры, отца и матери. Их тела с рубленными ранами обнаружила бабушка. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Отмечается, что 42-летнюю мать подростка и его 12-летнюю сестру удалось опознать сразу. Третий труп принадлежал отцу молодого человека. Из-за ран его опознали не сразу. По данным издания, после убийства молодой человек сам добрался до Екатеринбурга, проехав 360 километров. Правоохранители поймали его.