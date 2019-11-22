Уральского педагога заподозрили в сексуальном преступлении

«Появилась информация, что тренер по единоборствам совершил в отношении 10-летней девочки то, что называется иными действиями сексуального характера», — рассказал инсайдер.

По его словам, уже возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит выяснить, соответствует ли предоставленная информация действительности. Мужчина задержан. В интересах следствия и пострадавшей подробности дела не разглашаются.