Конфликт между фермером и заместителем прокурора Далматовского района Курганской области чуть не закончился убийством. Как сообщил Znak.com со ссылкой на свои источники, история произошла 13 октября на стоянке кафе «Светлана».

Из справки отдела внутренних дел, которая оказалась в распоряжении журналистов, следует, что фермер сначала избил сотрудника прокуратуры, а потом надел ему на шею петлю из буксировочного троса, конец которой привязал к своей машине, и поехал. Этот момент попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как привязанный за шею к автомобилю мужчина несколько метров проехал по земле.

По данным издания, региональный главк СК завел уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемым по делу стал глава фермерского хозяйства Аманжол Саутбаев. По решению суда его отправили под домашний арест. С таким вердиктом не согласились в прокуратуре и подали апелляцию, в которой потребовали взять фермера под стражу.

Информацию о домашнем аресте Саутбаева изданию подтвердили в пресс-службе суда. Что стало причиной конфликта сотрудника прокуратуры и фермера, журналистам выяснить не удалось.

Telegram-канал «112» уточнил, что заместитель прокурора и фермер — родственники. Якобы Саутбаев — это племянник жены сотрудника надзорного ведомства. Причиной конфликта стало пролитое пиво, которое не удержал зампрокурора, севший в автомобиль фермера. Заявление на родственника сотрудник надзорного ведомства писать не стал. О конфликте узнали его коллеги, которые по итогам проверки добились заведения уголовного дела.