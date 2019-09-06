Уральский третьеклассник угнал отцовскую машину, чтобы доехать до школы

Девятилетний мальчик взял у отца ключи от его Lada Priora, чтобы доехать на машине до школы. Выезжая с парковки около дома № 53 на улице Окунева он врезался в Mitsubishi. За рулем иномарки находилась 32-летняя женщина, которая двигалась в сторону улицы Энтузиастов.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулем отечественного автомобиля находился девятилетний школьник. Он никогда не водил машину, но наблюдал за тем, как это делают родители.

Ребенок отделался ушибом носа. А его родителям теперь придется отвечать.