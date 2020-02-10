Уральский стоматолог захотел расстаться с любовницей, взорвав ее

Стоматолог из Екатеринбурга решил свести счеты с опостылевшей ему любовницей. Женщину решено было взорвать. План не сработал: пострадала дворничиха, которая нашла бомбу. Суд дал организатору 10,5 года колонии строгого режима.

Как считает следствие, 28-летний злоумышленник решил убить свою бывшую. Для этого он смастерил взрывное устройство, которое, согласно плану, должен был подложить к двери женщины знакомый организатора.

Исполнитель должен был 16 октября 2018 года подложить бомбу и взорвать ее по сигналу организатора. Врач в в этот момент был на работе и принимал пациентов, чтобы обеспечить себе алиби. Но план не сработал: бомбу нашла дворничиха. Она решила, что это обычный мусор, и понесла сверток к мусорному контейнеру. Злоумышленникам пришлось привести бомбу в действие.

Дворничиха выжила. Она получила ожоги 3% площади тела. Сообщников вскоре задержали. Организатора принялись допрашивать, а вот исполнителя, того самого знакомого, который привел бомбу в действие, пришлось отправить на принудительное лечение. Он оказался невменяемым.

«По делу проведены допросы обвиняемых, потерпевших и свидетелей, обыски, выемки, осмотры предметов и мест происшествия. В качестве доказательственной базы к делу приобщены заключения ряда судебных экспертиз: взрывотехнической, дактилоскопической, судебно-медицинской, психолого-психиатрической», — рассказали в Следственном комитете по Свердловской области.

Организатору покушения суд назначил наказание в виде 10,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. После отбытия наказания у него останется ограничение свободы на срок в 1,56 года, кроме того, он заплатит 200 тысяч рублей штрафа.