Уральский мэр попал под следствие из-за взятки

Глава Белоярского городского округа Андрей Горбов рассказал, что уже подготовлены документы для увольнения Кротова. Сам он сейчас находится под домашним арестом.

Взятку ему дал мужчина, осужденный по статьям по статьям «Угроза убийством» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Факт передачи взятки был установлен оперативниками.