Уральский экс-главврач с поддельным дипломом не явился в суд

Один из участников разбирательства сообщил, что бывший главврач мог закончить хуже: «Федин отделался штрафом, хотя мог получить срок».

Сам подсудимый на заседание не явился, как и его защита. Причины этого остались неизвестны.

Прокуратура Курганской области подтвердила назначение штрафа и добавила, что с подсудимого также взыскали более 100 тысяч рублей как возмещение ущерба.

Федин работал фельдшером в Свердловской области, однако его уволили за прогул. Летом 2016 года он устроился терапевтом в Половинскую больницу по поддельным документам об окончании Ивановского медицинского института, прохождении интернатуры в московской клинической больнице имени С. П. Боткина и сертификату специалиста. Позже ему доверили исполнение обязанностей главного врача учреждения.

Федин организовал фальшивую диспансеризацию: в документы внесли сведения о 58 пациентах, реально ее не проходивших. Таким образом из Фонда ОМС больница получила более 90 тысяч рублей, часть которых включили в зарплату главврача.