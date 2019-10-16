Уральский браконьер обстрелял машину волонтера. Видео

Пенсионер Евгений Бочкарев решил помочь инспекторам министерства в патрулировании участка леса, где запрещено охотиться. Во время проверки мужчина наткнулся на браконьера.

«Волонтер заметил вооруженного человека и попытался подъехать к нему на Chevrolet Niva, но браконьер открыл по нему огонь крупной дробью», — рассказал начальник управления экологического просвещения ведомства Виталий Безруков.

В результате машина Бочкарева получила повреждения. На место прибыли стражи порядка, которые задержали нападавшего в полукилометре от происшествия. У него изъяли нож, веревки и сумку со следами крови, ружье и боеприпасы. Расследованием дела занялись сотрудники МВД.