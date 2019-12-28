Уральские пенсионерки тайно запустили законсервированный ликеро-водочный завод

Челябинский суд рассмотрит дело трех бабушек-бутлегеров. Пенсионерки наладили подпольное производство спиртных напитков на законсервированном ликеро-водочном заводе в Верхнеуральске Челябинской области. Они успели заработать более семи миллионов рублей.

Как сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона, с ноября 2017 года по март 2018 года на заводе произвели более 40 тысяч бутылок водки стоимостью свыше 7,1 миллиона рублей. Полицейские предотвратили производство еще 90 тысяч бутылок крепкого спиртного на общую сумму 18,5 миллиона рублей.

Алкоголь в Верхнеуральске производили с 2001-го по 2016 год. После этого производство законсервировали, однако оборудование осталось в рабочем состоянии. Этим и воспользовались предприимчивые женщины. Они наняли местных жителей и развернули масштабное производство немаркированной водки. Против них возбудили уголовные дела по трем статьям УК РФ: «Производство немаркированной алкогольной продукции группой лиц в особо крупном размере», «Использование поддельных специальных марок» и «Незаконное использование чужого товарного знака».