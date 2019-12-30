Уральская продавщица напала с ножом на посетителя рюмочной

Запись с камеры видеонаблюдения свидетельствует: молодой человек в зеленой куртке общался с приятелями в павильоне на перекрестке улиц Радищева и Октябрьской, когда на него набросилась девушка. Она четыре раза ударила его в спину. Предположительно, в руке у нее был нож.

Когда девушку оттащили, на того же посетителя рюмочной с тесаком набросилась другая женщина — продавщица. Местные жители рассказали, что напавшая вначале на молодого человека девушка — ее дочь.

О причинах конфликта наверняка никто не знает. Как рассказали очевидцы, молодой человек якобы раньше встречался с девушкой, у них были серьезные отношения, но по какой-то причине продолжения не последовало.

«Родительница девушки стала просить деньги, мол, дочь еще несовершеннолетняя и все такое. Но они остались ни с чем», — рассказал один из местных жителей. Его слова привело издание «Вечерний Краснотурьинск».

Возможно, старая обида захлестнула и мать, и дочь, когда молодой человек зашел в рюмочную. По неподтвержденным сведениям, пострадавшего отправили в реанимацию, его состояние тяжелое. Старшую женщину задержали. Очевидцы утверждают, что она уже была судима.