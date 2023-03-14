Криминал 14 марта 2023, 12:51 «Уралхим» оштрафовали на 60 тысяч рублей за утечку данных сотрудников Суд оштрафовал «Уралхим» за нарушение закона о персональных данных на 60 тысяч рублей РИА «Новости»

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Мировой суд в Москве оштрафовал компанию «Уралхим» в связи с нарушением закона о персональных данных на 60 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС.

Компанию признали виновной по статье КоАП «Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ».

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Решение суда пока не вступило в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционной инстанции.

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«Мы сожалеем об утечке персональной информации о своих сотрудниках. „Уралхим“ оказался не единственным, кто столкнулся с такой проблемой», — прокомментировал ситуацию представитель компании.

По данным «Уралхима», около 150 ведомств и компаний в 2022 и 2023 годах столкнулись с проблемой кибернетических атак.

«Интерфакс» уточнил, что истцом в процессе выступил Роскомнадзор, зафиксировавший размещение в Сети персональных данных работников «Уралхима».

Неделю назад стало известно об утечке в интернет базы данных сервиса «СберПраво».