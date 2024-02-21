21 февраля 2024, 07:25
Уралец украл у своей бабушки 25 тысяч рублей на онлайн-игры
Жительница Каменск-Уральского сдала в полицию внука за кражу 25 тысяч рублей
В Свердловской области по подозрению в краже задержали 19-летнего парня. Его бабушка заявила о пропаже 25 тысяч рублей, сообщил межмуниципальный отдел МВД России «Каменск-Уральский» на своей странице в «ВКонтакте».
Женщина 1964 года рождения пришла в полицию 15 февраля. Она пожаловалась на внука, который дважды крал у нее деньги. Сначала 19-летний парень забрал из шкафа 10 тысяч рублей, затем 15 тысяч.
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Бабушка заметила пропажу и заставила внука во всем сознаться. Он потратил деньги на личные нужды и оплату онлайн-игр. Парень пообещал вернуть деньги, но не сделал этого. Тогда пенсионерка обратилась в полицию.
Возбудили уголовное дело по статье 158 УК России «Кража». Парня отпустили под подписку о невыезде.
В Новосибирске внук обокрал свою бабушку на 32 тысячи рублей. Он унес ее телевизор и драгоценности.
Уголовное дело
Свердловская область
Полиция
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