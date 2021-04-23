Уралец пытался переслать в Китай природные гранаты под видом бижутерии

Жителя Екатеринбурга задержали за контрабанду природных полудрагоценных камней. Он пытался отправить в Китай 75 ограненных демантоидов стоимостью 3,2 миллиона рублей.

Екатеринбуржец в марте этого года под видом бижутерии пытался отправить в КНР полудрагоценные камни с помощью сервиса экспресс-доставки почтового оператора России, сообщили в Следственном комитете региона.

«В таможенной декларации в целях сокрытия информации о редких полудрагоценных камнях подозреваемый указал, что пересылает 26 граммов бижутерии стоимостью 99 долларов. Согласно заключению геммологов, все камни в отправлении являются природными гранатами — демантоидами стоимостью, превышающей 3,2 миллиона рублей», — рассказали в ведомстве.

Заведено уголовное дело по статье 226 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере».

Ранее в Китае задержали 20 подозреваемых в контрабанде бриллиантов. Они ввезли в Китай драгоценностей более чем на шесть миллионов долларов.