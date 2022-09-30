Уралец по приказу националистов натянул перемычку на железнодорожных путях | 360°

Криминал 30 сентября 2022, 13:16 Поделиться Telegram

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Viber Уралец по приказу националистов натянул перемычку на железнодорожных путях Завербованный Украиной уралец попытался устроить диверсию на железнодорожных путях РИА «Новости»

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Житель Свердловской области изрисовал стелу на въезде в город Реж и попытался устроить диверсию на железной дороге. Против него возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Мужчина написал краской из баллончика оскорбления в адрес президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова, нарисовал нацистский символ, назвал героями боевиков «Азова»* и оставил название националистического легиона, который его завербовал.

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Самой опасной в его действиях стала подготовка диверсии. Он установил перемычки на железнодорожных путях, по которым ходят составы с российской бронетехникой. Уралец рассчитывал, что поезд сойдет с рельс.

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Схватить его помогла полиция. Против мужчины возбудили уголовное уголовное дело за диверсию.

УФСБ

«С его участием проводятся необходимые следственные действия. Иные обстоятельства уголовного дела в интересах следствия на данный момент не разглашаются», — сообщили в ФСБ.

На допросе он во всем сознался, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Он оставил перемычку 80-м километре перегона Реж — Стриганово Екатеринбургского региона Свердловской железной дороги.

Привести план в действие мужчине не удалось. Перемычку из скрученной алюминиевой проволоки вовремя заметили работники Чусовской дистанции инфраструктуры Свердловской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД».

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.

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