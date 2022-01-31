Уралец перевел мошенникам 348 тысяч рублей, подаренные на свадьбу

Мошенники выманили у мужчины 348 тысяч рублей в Свердловской области. Эти деньги ему подарили на свадьбу. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Злоумышленники действовали по стандартной схеме. Ему позвонили от имени «службы безопасности» и сообщили о том, что с его счета пытаются незаконно списать деньги.

Сначала мужчина сообщил собеседнице код из sms-сообщения, после чего у него списались 98 тысяч рублей. Потом мошенники заявили, что оставшиеся деньги нужно срочно перевести на «безопасный» счет.

«Как только молодой человек уже самостоятельно перевел на указанный счет еще 250 тысяч, звонившая дама пообещала, что деньги вернутся на карту после ее перевыпуска и исчезла с радаров», — рассказали в полиции.

После этого обманутый жених заподозрил что-то неладное и обратился в правоохранительные органы.