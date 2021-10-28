Уралец доказал невиновность в изнасиловании с помощью видео. Теперь его судят за производство порно

Житель Серова в Свердловской области смог доказать, что не насиловал свою бывшую девушку. Однако теперь его обвинили в изготовлении порнографии. Об этом сообщил сайт Е1.ru.

История началась с того, что родители 16-летней девушки оказались против ее отношений с 23-летним молодым человеком, утверждает издание. В связи с этим они написали на него заявление об изнасиловании.

Молодой человек пытался доказать, что отношения с девушкой строились на добровольной основе. На допросе он сказал, что у него есть доказательства. Он показал интимные видео с девушкой и обнаженные фото, которые она сама ему присылала.

Однако после этого молодого человека задержали и арестовали. В его отношении завели уголовное дело по статье УК РФ «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». Обвиняемый уже полгода сидит в СИЗО.

По словам сестры молодого человека, у родителей девушки есть большие связи в Серове, поэтому у ее брата мало шансов.

«В итоге мой брат, который не сделал ничего плохого, а, наоборот, пытался помочь этой девочке — не давал ей пить и курить, поддерживал, проводил с ней досуг, развлекал, — сейчас может сесть просто ни за что. Этих людей даже не привлекли за ложный донос об изнасиловании», — заключила сестра обвиняемого.