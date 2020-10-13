Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл личности террористов, которых уничтожили в Грозном 13 октября во время спецоперации. Бандиты уже давно числились в розыске и какое-то время скрывались в Сирии

«В оперативной базе они числились давно и находились в розыске. Все последнее время эти „шайтаны“ были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов», — рассказал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава республики напомнил, что «любой, кто будет угрожать стабильности в регионе, будет немедленно уничтожен». Кадыров запостил в мессенджере фотографии и адреса регистрации убитых террористов.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что во время контртеррористической операции в Октябрьском районе Грозного силовики уничтожили четырех бандитов. Двое сотрудников правоохранительных органов погибли. Власти Чечни окажут помощь их семьям. Сейчас ситуация в Грозном спокойная.