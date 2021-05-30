Умер случайно подстреленный полицейским житель Новосибирска

Пострадавший от случайного выстрела полицейского под Новосибирском скончался в больнице. Об этом РИА «Новости» сообщили в областном Минздраве.

Врачи все-таки не смогли спасти 19-летнего парня, которого накануне случайным выстрелом ранил полицейский, рассказал агентству представитель ведомства. Утром в СМИ уже появлялись сообщения о его смерти, однако в СК их опровергли и рассказали, что пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

Накануне вечером инспекторы ДПС в Мошковском районе региона увидели затонированную Toyota и попытались остановить машину. Водитель требование не выполнил, а лишь ускорился и умчался в сторону Новосибирска. Полицейские пустились в погоню. В конце концов автомобиль остановился и из него выбежали несколько человек.

Сотрудники ГИБДД задержали одного из них. Приятели попытались отбить его — 19-летний парень хватал лейтенанта полиции за форму. Страж порядка достал табельный пистолет, случайно нажал на курок и попал ему в голову. Молодого человека отвезли в больницу, где ему сделали операцию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Против сотрудника дорожной полиции завели уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Информации о его переквалификации после смерти раненого пока не было.