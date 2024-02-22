Криминал 22 февраля 2024, 08:27 Умер отсидевший 15 лет уралмашевский киллер Игорь Сычев Член ОПС «Уралмаш» и медиаменеджер Игорь Сычев умер в Екатеринбурге от инсульта РИА «Новости»

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В Екатеринбурге от последствий инсульта, осложненного сахарным диабетом, умер Игорь Сычев, известный как киллер группировки «Уралмаш» и владелец издательского дома. Об этом сообщил Ura.ru.

Бизнесмена в тяжелом состоянии привезли в горбольницу № 40 в январе. Мужчина перенес инсульт, ситуацию осложнял сахарный диабет. Он умер 21 февраля.

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Игоря Сычева в 2001 году приговорили к 15 годам тюрьмы. Его называли киллером ОПС «Уралмаш», причастной к 30 убийствам и трем терактам. Мужчина отбывал наказание в ИК-54 Новой Ляли, затем перевелся в колонию-поселение.

После освобождения он занялся бизнесом. Сначала Игорь Сычев завладел компанией «Континенталь-Линк», которая обеспечивала Урал пейджинговой связью, затем — овощебазой «Урожай». В 2013 году мужчина приобрел «Издательский дом 1905», который, в том числе, выпускал интернет-газету «Вечерние ведомости». Некоторое время бизнесмен владел франшизой «Московский комсомолец-Урал».

В 2021 году умер другой участник группировки — Менир Фахртдинов, известный по прозвищу Миша Черт. Он страдал от хронических болезней и зависимостей.