Ульяновского юношу отправили в колонию за изнасилование

Согласно данным следствия, 6 июня текущего года два приятеля познакомились с 36-летней женщиной. Затем они надругались над новой знакомой, угрожая ей пневматическим пистолетом, который визуально похож на огнестрельное оружие.

Суд приговорил 18-летнего юношу к восьми годам колонии. Правоохранители разыскивают его сообщника.