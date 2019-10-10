Ульяновского юношу отправили в колонию за изнасилование
Суд вынес приговор 18-летнему жителю Ульяновска, который вместе с приятелем надругался над женщиной. Сообщник осужденного объявлен в розыск. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.
Согласно данным следствия, 6 июня текущего года два приятеля познакомились с 36-летней женщиной. Затем они надругались над новой знакомой, угрожая ей пневматическим пистолетом, который визуально похож на огнестрельное оружие.
Суд приговорил 18-летнего юношу к восьми годам колонии. Правоохранители разыскивают его сообщника.