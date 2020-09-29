Уктусского стрелка приговорили к пожизненному заключению

Алексей Александров признали виновным в убийстве двух девушек в парке Екатеринбурга. Его приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

Речь идет об убийстве Натальи Кузнецовой и Ксении Солтановой на горнолыжном курорте «Уктус" в Екатеринбурге в августе 2018 года.

Следствие считает, что Александров стрелял в них из пневматической винтовки. После этого он оттащил жертв к деревьям и ушел. Девушек нашли на следующий день прохожие. Одна из них к тому моменту еще была жива. Ее доставили в больницу. Врачи неделю боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

Александрова задержали в декабре 20019 года. Его удалось найти по IP-адресу. Он жил в Екатеринбурге и работал на оборонном заводе имени Калинина.