Уксусную кислоту плеснули в коляску младенца в Красноярске

Жители одного из домов в Красноярске налили уксусную кислоту в стоявшую в подъезде коляску с пятимесячным мальчиком. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Информация о ЧП поступила в дежурную часть отдела полиции №12 МУ МВД России «Красноярское» еще 20 апреля. Однако об этом случае правоохранители рассказали только сейчас.

Жительница одного из домов в микрорайоне Пашенный заявила, что в коляску с ее пятимесячным ребенком, которая находилась в подъезде, соседи налили уксус.

На место происшествия приехала полиция. Она же вызвала медиков. Они осмотрели младенца и пришли к выводу, что он в полном порядке. Здоровью мальчика ничего не угрожает.

Причины и обстоятельства атаки на ребенка выясняют сотрудники полиции. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Правоохранители отметили, что раньше заявлений о конфликте с соседями им не поступало.