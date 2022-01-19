Уксус в вентиляции стал аргументом спора. Жительница Петрозаводска решила нестандартно наказать курящих соседей

Женщина вылила в систему вентиляции многоквартирного дома в Петрозаводске уксус. Так она решила отомстить соседке за то, что та курит. До этого недовольная поведением соседей женщина уже включала громко музыку, а ночами громко топала и шумела.

Один из потерпевших жильцов дома рассказал «360», что после поступка женщины в туалет в его квартире было невозможно зайти. Более того, вызванные сотрудники экстренных служб установили, что запах от вылитого уксуса чувствуется в нескольких квартирах вверх по этажам.

«Она (женщина, вылившая уксус в вентиляцию — прим. ред.) дверь не открывала им (сотрудникам экстренных служб — прим. ред.), сказала: „Только с полицией“. Полиция когда приезжала, она сказала: „У меня все хорошо, и дверь открывать не буду“», — рассказал собеседник «360».

Конфликт начался с того, что женщине не понравилось, что ее соседка курит на балконе. Как разрешить ситуацию молодой человек не знает, поскольку недовольная женщина не открывает никому дверь. При этом ее сын уже приходил разбираться с пневматическим пистолетом. На камеры наблюдения попал момент, как мужчина подходит к подъезду и что-то достает из кармана, через некоторое время мужчина выходит из подъезда, садиться в машину и уезжает.

На конфликтную соседку жильцы уже писали заявление, но пока решить проблему не удалось.