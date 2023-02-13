Эксклюзив 13 февраля 2023, 12:35 Укравшим сейф из здания СКР в Казани дали 9 лет колонии на троих Суд Казани приговорил трех фигурантов дела о краже сейфа из здания СКР к 9 годам колонии

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Вахитовский районный суд Казани огласил приговор фигурантам дела о краже сейфа из здания Следственного комитета Татарстана. В судебной инстанции «360» сообщили, что приговор выслушали трое участников ограбления — Руслан Нургалиев, Никита Карабаев и Даниил Елинсон.

«Все трое участников ограбления — Нургалиев, Карабаев и Елинсон — получили по три года колонии общего режима», — отметили в суде.

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Ранее в Следкоме сообщили, что неизвестные похитили осенью 2021 года из управления СК в Казани сейф, в котором хранилось более 14,6 миллиона рублей. Деньги проходили как вещдок. По данному факту возбудили уголовное дело, расследование поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. Буквально на следующий день после кражи полиция задержала подозреваемых.

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