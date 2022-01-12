Укравших у обнальщика 20 млн рублей мужчин задержали в Пушкино

В Пушкино сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек, подозреваемых в ограблении на сумму 20 миллионов рублей. Они украли средства у своего знакомого, который был обнальщиком. Об этом «360» сообщили источник в правоохранительных органах.

Ограбление произошло в декабре 2020 года. Неизвестные напали на мужчину и отобрали у него 20 миллионов рублей. Через некоторое время следователи заподозрили в совершении преступления знакомого потерпевшего, который после ограбления активно отговаривал его подавать заявление в полицию.

В результате сотрудники СОБРа задержали в Пушкино четырех человек по подозрению в совершении преступления. По словам источника, в ближайшее время их ждет арест.

Ранее сообщалось, что в поселке Московском грабитель устроил взрыв банкомата, который прогремел прямо под бой курантов в новогоднюю ночь. После этого мужчина в синем строительном костюме забрал деньги и скрылся.

А в центре Екатеринбурга неизвестный попытался ограбить банк. Злоумышленник явился в отделение и потребовал сумму денег, но сотрудники не восприняли его угрозы всерьез, и он скрылся.