Укравшего телефоны Бондарчука и Миронова мужчину задержали

Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже мобильных телефонов из гримерки Федора Бондарчука и Евгения Миронова. Им оказался ранее судимый житель Москвы.

О краже стало известно 28 августа. Неизвестный проник на съемочную площадку программы «Кино в деталях» и похитил два гаджета на общую сумму в 130 тысяч рублей, напомнила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления на Ставропольской улице полицейскими задержан ранее судимый житель Москвы. Похищенное имущество изъято», — уточнила Волк.

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Подозреваемого уже заключили под стражу.

Мужчина провел на съемочной площадке около часа. На него не обратили внимания, поскольку приняли за обычного работника. Сначала стало известно о пропаже iPhoneX Бондарчука. Он лежал в гримерке № 108 вместе с остальными вещами артиста. Потом выяснилось, что без телефона остался и Миронов. У него злоумышленник украл iPhone7.