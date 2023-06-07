Криминал 07 июня 2023, 11:28 Укравшего самокат за полмиллиона и сумку с деньгами задержали в Москве ГУ МВД России: в Москве задержали мужчину, укравшего электросамокат и сумку с деньгами istockphoto.com

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В столице задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в краже электросамоката стоимостью 487 тысяч рублей и висевшей на руле транспортного средства сумки со 130 тысячами рублей. О происшествии рассказали в ГУ МВД России.

ЧП произошло в конце мая. Владелец электросамоката ночью припарковал его у своего гаража на Шмитовском проезде и отлучился за шаурмой. Вернувшись через 20 минут, он обнаружил пропажу транспортного средства и сумки, в которой находилось 130 тысяч рублей, и немедленно обратился в полицию.

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Полицейские вскоре задержали 25-летнего подозреваемого. Предполагаемого злоумышленника поймали, когда он катался на украденном двухколесном транспорте вместе со знакомым. Электросамокат вернули владельцу, а похищенная сумка с крупной суммой исчезла.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ и избрали меру пресечения — подписку о невыезде.