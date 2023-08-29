Криминал 29 августа 2023, 18:12 Укравшего обруч у «бегущих детей» возле метро «Пионерская» в Петербурге задержали «Фонтанка»: укравшего обруч со скульптуры у станции метро «Пионерская» задержали РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге задержали вандала, испортившего скульптуру «Бегущие дети» у станции метро «Пионерская». Обнаружили мужчину сотрудники службы безопасности, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе метрополитена.

После задержания злоумышленника передали полицейским. Мотивы своего поступка мужчина уже будет объяснять правоохранителям.

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Скульптуру рядом с «Пионерской» испортили меньше, чем через неделю после открытия станции, находившейся на ремонте. Неизвестный похитил металлический гимнастический обруч, стоящий на постаменте рядом с фигурами детей.

В пресс-службе петербургского метро отметили, что оценят повреждения и вернут снаряд на место. Его воруют уже не в первый раз, обратили внимание представители подземки.

В 20-х числах августа о случае вандализма рядом с село Сукко сообщала полиция Анапы. По данным ведомства, неизвестные хулиганы испортили надпись на горе рядом с населенным пунктом, превратив ее в ругательство. Вскоре ей вернули изначальный вид.