Укравшего миллиарды главу НПО «Космос» экстрадировали из Польши в Россию

Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО «Космос» Андрея Чернякова. Он обвиняется в мошенничестве и невыплате заработной платы.

Официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил РИА «Новости», что Польша отправила Чернякова в Россию. Окружной суд Варшавы принял такое решение в октябре в связи с обвинениями в мошенничестве в особо крупном размере, махинациях в сфере кредитования и невыплате заработной платы.

Чернякова задержали в Польше в декабре 2017 года, так как он находился в международном розыске по линии Интерпола. Сам бизнесмен заявлял, что хотел бы экстрадиции в России, потому что не верит в польское правосудие.

По версии следствия, в 2011 году корпорация Чернякова получила более 28 миллионов рублей на строительство Академии дзюдо в Зеленограде. Объект был сдан с недоделками. Правоохранители предполагают, что Черняков подделал акты о приемке выполненных работ.

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Кроме того, ему вменяют похищение 14 миллиардов рублей, выделенных на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Черняков выступал личным поручителем, но вскоре после получения денег перестал обслуживать кредит. Черняков также задолжал своим сотрудникам зарплату в размере 183 миллионов рублей.

Бизнесмен скрывался от следствия в Германии и Великобритании.