Житель Перми вырубил сотни деревьев, чтобы украсть трубопровод

Житель Березников Пермского края решил похитить шесть километров трубопровода. Ради этого мужчина вырубил 800 деревьев. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу краевого главка.

Трубопровод принадлежал предприятию мэрии Березников — МУП «Водоканал», однако не использовался. Чтобы похитить его, злоумышленник обратился к рабочим, а также арендовал экскаватор.

«В процессе выкапывания трубы работники, по поручению нанимателя, уничтожили порядка 800 деревьев, произрастающих вдоль трассы. Извлеченные из земли фрагменты магистрали — более 850 тонн металла — были вывезены из Соликамска в Березники, где злоумышленник сдал их как лом и стальные отходы», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.