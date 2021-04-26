Украинцу дали 10 лет за попытку купить в России запчасти для комплексов С-300

Украинца, попытавшегося за 163 тысячи долларов купить запчасти для комплексов С-300, осудили на 10 лет. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, осужденный в мае 2018 года получил задание от сотрудника Службы внешней разведки Украины купить в России запасные части зенитно-ракетных комплексов С-300. Для этого ему выделили 163 тысячи долларов.

После покупки их планировали передать экспортеру, который занимался продажей военной техники «Укроборонсервиса» через фирму-посредник в Македонии.

Фигуранта задержали в апреле 2019 года. В ходе следственных действий удалось получить доказательства причастности иностранца к работе на украинскую разведку. Основной целью было нанесение ущерба безопасности России. Против завели уголовное дело по статье «Шпионаж». Краснодарский краевой суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима.

Адвокаты подали апелляцию, но высшая инстанция оставила приговор без изменений. В настоящее время он вступил в законную силу.