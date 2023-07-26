26 июля 2023, 14:24
Украинцев Геннадия Друзенко и Наталью Мосейчук объявили в России в розыск
МВД России объявило в розыск активиста Геннадия Друзенко и телеведущую Наталью Мосейчук
Информацию о розыске украинского активиста Геннадия Друзенко и телеведущей Натальи Мосейчук разместили в базе МВД России. Основанием указали уголовное производство.
«Разыскивается по статье УК РФ», — отметили в карточке каждого из подозреваемых.
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Правоохранители объявили в розыск уроженца Киева УССР, украинца Друзенко Геннадия Владимировича и родившуюся в городе Теджен Марыйской области ТССР украинку Мосейчук Наталью Николаевну.
Следственный комитет России в марте возбудил уголовные дела по статье 282 УК России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Будучи врачом и руководителем проекта «Мобильный госпиталь» Геннадий Друзенко призывал медиков наносить увечья раненым российским солдатам, а телеведущая «1+1» Наталья Мосейчук в эфире канала пригрозила летчикам и их семьям преследованием и смертью. «Царьград» сообщил, что в 2021 году она предсказывала также «начало конца России».
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