Криминал 21 августа 2023, 15:31 Украинца задержали за организацию диверсии на стрелочных переводах станции «Херсон» ФСБ задержала одного из руководителей Одесской ж/д за организацию диверсии

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Сотрудники Федеральной службы безопасности заключили под стражу одного из руководителей Одесской железной дороги. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ, его подозревают в планировании и организации диверсии на станции Херсон.

Задержанным оказался украинец 1961 года рождения. Его подозревают в диверсии, «направленной на подрыв обороноспособности России», уточнили в ведомстве.

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По данным следствия, в феврале прошлого года задержанный находился в руководящем составе Одесской железной дороги. Мужчина спланировал и организовал на станции Херсон повреждение стрелочных переводов. После диверсии они оказались непригодными для эксплуатации.

«<…> что повлекло временное нарушение снабжения группировки российских войск, задействованной в проведении специальной военной операции», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о диверсии. Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Подобное ЧП произошло 21 августа в Москве. Неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Солнечная Киевского направления.