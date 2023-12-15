Криминал 15 декабря 2023, 10:44 Украинца задержали в Ростовской области за шпионаж ФСБ задержала в Ростовской области украинца, шпионившего за ВС РФ РИА «Новости»

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Ростовской области 40-летнего гражданина Украины, шпионившего за Вооруженными силами РФ. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России изданию Lenta.ru.

Задержанный собирал и передавал украинской разведке сведения о местах расположения воинских подразделений российской армии, указали в ведомстве. Вооруженные силы Украины могли использовать переданную им информацию для нанесения ударов.

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По данным ФСБ, мужчина общался с агентами в одном из мессенджеров. У задержанного изъяли средства связи, которыми он пользовался, чтобы контактировать с украинскими спецслужбами.

Ранее сотрудники ФСБ задержали другого украинского шпиона в Луганской Народной Республике. Как установили в ведомстве, мужчина тоже собирал данные о местах дислокации российских военнослужащих.