Криминал 16 августа 2023, 13:20 Украинца приговорили к двум годам колонии-поселения за DDoS-атаки российских сайтов Суд Ростова-на-Дону приговорил украинца к двум годам за DDoS-атаки сайтов России РИА «Новости»

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Устроившего DDoS-атаки на российские сайты украинца Романа Носачева отправили на два года в колонию-поселение и оштрафовали на 600 тысяч рублей. Как сообщил ТАСС со ссылкой на областное управление ФСБ, такое решение принял Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

В ходе рассмотрения дела суд признал фигуранта дела виновным в неправомерном воздействии на критическую информационную структуру России.

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По данным ФСБ, хакер жил в городе Харцызске Донецкой Народной Республики, откуда проводил DDoS-атаки на российские сайты, а также рассылал инструкции со ссылками на вредоносное программное обеспечение, чтобы привлечь к своей деятельности других людей.

По решению суда ближайшие два года украинец проведет в колонии-поселении и заплатит штраф в 600 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.