Криминал 29 ноября 2023, 16:46 Украинскую певицу Джамалу заочно арестовали по делу о фейках против ВС России Прокуратура Москвы: певицу Джамалу заочно арестовали по делу о фейках о ВС РФ Jessica Gow/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинскую певицу крымского происхождения Джамалу (Сусану Джамаладинову) заочно арестовали по делу о фейках о Вооруженных силах России. Об этом информировала пресс-служба московской прокуратуры.

«В отношении Джамаладиновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении певицы. Дело рассмотрят в Басманном суде Москвы в отсутствие Джамалы. Ее объявили в международный розыск.

Следствие установило, что 4 апреля 2022 года певица опубликовала на своей открытой странице в соцсети запись, содержащую «заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации» в ходе спецоперации. По предварительным данным, она руководствовалась «мотивами национальной ненависти» и ненависти в отношении русской армии. В соответствии с пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ, певице может грозить до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.