20 ноября 2023, 09:54
Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск по уголовной статье
МВД РФ объявило в розыск украинскую певицу Джамалу
Победительницу Евровидения-2016 украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову) объявили в розыск по уголовной статье. Имя исполнительницы появилось в базе розыска МВД России.
«Джамаладинова Сусана Алимовна разыскивается по статье УК РФ», — указали в ведомстве.
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Однако точную статью в МВД РФ не указали.
В 2022 году Джамале запретили въезд в Россию на 50 лет. Она неоднократно громко высказывалась о РФ еще до начала спецоперации. Несмотря на это, исполнительница не смущалась зарабатывать на российской эстраде, чем вызвала негодование соотечественников.
Информация о том, что Джамала готова выступать в России за 15 тысяч евро, появилась в СМИ еще в апреле прошлого года.
Недавно в базе розыска МВД РФ появилось имя экс-советника офиса украинского президента Алексея Арестовича*. На него также завели уголовное дело.
*Алексей Арестович включен в России в список террористов и экстремистов.
Уголовное дело
МВД РФ
Украина
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