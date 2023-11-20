Криминал 20 ноября 2023, 09:54 Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск по уголовной статье МВД РФ объявило в розыск украинскую певицу Джамалу Britta Pedersen / dpa / Global Look Press

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Победительницу Евровидения-2016 украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову) объявили в розыск по уголовной статье. Имя исполнительницы появилось в базе розыска МВД России.

«Джамаладинова Сусана Алимовна разыскивается по статье УК РФ», — указали в ведомстве.

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Однако точную статью в МВД РФ не указали.

В 2022 году Джамале запретили въезд в Россию на 50 лет. Она неоднократно громко высказывалась о РФ еще до начала спецоперации. Несмотря на это, исполнительница не смущалась зарабатывать на российской эстраде, чем вызвала негодование соотечественников.

Информация о том, что Джамала готова выступать в России за 15 тысяч евро, появилась в СМИ еще в апреле прошлого года.

Недавно в базе розыска МВД РФ появилось имя экс-советника офиса украинского президента Алексея Арестовича*. На него также завели уголовное дело.

*Алексей Арестович включен в России в список террористов и экстремистов.