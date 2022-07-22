Украинского журналиста Гордона заочно арестовали в России

Решение о заочном аресте украинского журналиста Дмитрия Гордона вынес Басманный суд Москвы. Ведущий попал под уголовное дело за распространение ложной информации о российской армии и разжигании межнациональной ненависти. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу украинскому журналисту подал следователь.

Срок ареста для Гордона составит два месяца с момента экстрадиции в Россию или его задержания на территории страны.

После призыва Гордона в эфире украинского телеканала совершить вооруженное нападение на Россию с ядерным оружием МВД объявило его в розыск. Кроме того, на своем YouTube-канале журналист публиковал фейковую информацию о российских военных, принимающих участие в спецоперации.