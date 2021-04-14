Украинского пранкера Вольнова заочно осудили в России

Российский суд вынес заочный приговор гражданину Украины Никите Кувикову (известному как пранкер Евгений Вольнов). Его признали виновным в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Сам Кувиков уже не первый год находится в розыске, поэтому заседание проходило без его присутствия.

Уголовное дело против пранкера завели после того, как он разместил в интернете запись своего телефонного разговора, в котором поддержал практику терроризма после взрыва в здании регионального управления ФСБ по Архангельской области.

Суд заочно приговорил пранкера к шести годам колонии и лишению права работать в интернете на два года.

Пранкер Евгений Вольнов прославился после публикации на YouTube роликов, в которых сообщил о 300 погибших в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. После этого российский суд вынес решение о заочном аресте украинского пранкера. В 2019 году Басманный районный суд Москвы вынес еще одно постановление об аресте по делу об оправдании терроризма.