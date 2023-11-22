22 ноября 2023, 06:43
Украинского офицера приговорили к пожизненному сроку за приказ убить жителей Мариуполя
Суд приговорил морпеха ВСУ Свинарчука к пожизненному сроку
Командира инженерно-технической роты группы инженерно-технического обеспечения 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Александра Свинарчука признали виновным в убийствах и применении запрещенных методов ведения боевых действий. Верховный суд ДНР приговорил его к пожизненному сроку, сообщил ТАСС.
Украинский офицер участвовал в операции на территории частного акционерного общества «Азовобщемаш» в Мариуполе с 28 февраля по 9 апреля 2022 года. Он приказал солдатам расстрелять мирных жителей. В результате 21 человек погиб, еще 16 сумели укрыться и выжить. Александр Свинарчук дал признательные показания.
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Его обвинили в применении запрещенных методов ведения вооруженного конфликта, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти. Суд приговорил 28-летнего командира к пожизненному лишению свободы.
Аналогичное наказание назначили командиру разведывательного батальона ВСУ Олегу Лукьяненко. В марте 2022 года он расстрелял трех мирных жителей Мариуполя.
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