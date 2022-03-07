Украинского националиста поймали с взрывчаткой в Севастополе

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистов, у которого дома обнаружили тротиловую шашку. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ сообщило РИА «Новости Крым».

Задержанный является жителем Севастополя, ему 42 года. Он оказался сторонником украинских неонацистов. При обыске по месту жительства у него обнаружили средства поражения. Последователь бандеровцев хранил дома тротиловую шашку общей массой свыше 590 граммов.

Против задержанного завели дело о незаконном хранении взрывного устройства. Суд пока отправил его на пару месяцев в СИЗО, в целом ему грозит до восьми лет тюрьмы, сообщили в крымской ФСБ.

Ранее еще одного сторонника украинских националистов задержали под Рязанью, писало РИА ФАН. В ФСБ сообщили, что задержанным оказался 18-летний россиянин. Спецслужба установила, что юноша причастен к администрации радикальных сообществ в Сети и пропаганде идеологии ультранасилия, а также к вербовке молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность. Также 5 марта сообщалось о задержании боевика в Крыму, причастного к блокаде полуострова, писала «Газета.ru».