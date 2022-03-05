Украинского моряка задержали по подозрению в призыве к экстремизму во Владивостоке

Украинского моряка с судна МSC RICARDA задержали по подозрению в распространении экстремистских материалов в социальных сетях. Все произошло во Владивостоке, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

Задержанный является уроженцем Херсона, следует из данных источника агентства. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Молодой человек, предварительно, в соцсетях распространял экстремистские материалы, сообщил Российский профсоюз моряков.

«Его задержали за совершенно конкретное правонарушение: публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — приводятся в сообщении слова главы первичной профсоюзной организации моряков Владивостока Российского профсоюза моряков Петра Осичанского.

Сейчас, по его словам, идет процесс выяснения всех обстоятельств. Осичанский выразил надежду, что для молодого человека все закончится благополучно.

«Он парень молодой, сумеет сделать правильные выводы из своего поведения <…> Я добился свидания с ним на 10 минут. Он выглядел хорошо, держался спокойно, улыбался», — отметил Осичанский.

На вопрос о том, есть ли у него жалобы, молодой человек ответил, что «обращаются с ним хорошо, питание нормальное, жалоб на здоровье нет».