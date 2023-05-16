Криминал 16 мая 2023, 11:34 Украинского бизнесмена обвинили в махинациях с заводами на 2,7 млрд долларов СБУ обвинила бизнесмена Павла Фукса в финансовых махинациях с заводами и неуплате налогов Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Бизнесмена Павла Фукса и двух топ-менеджеров его холдинга обвинили в незаконном завладении имуществом стратегических предприятий и уклонении от уплаты налогов. На его имущество и счета наложили арест, сообщила Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.

«СБУ разоблачила подсанкционного олигарха Павла Фукса на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями нашего государства и систематическом уклонении от налогов», — объявили в ведомстве.

Реклама

По версии следствия, Павел Фукс незаконно завладел с 2018 года активами украинских компаний на сумму свыше 2,7 миллиарда долларов. Его холдинг подбирал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках, выкупал долги и вмешивался в их хозяйственную деятельность. После этого заводы доводили до банкротства или блокировали их счета.

Бизнесмен с сообщниками использовали более 100 аффилированных фирм, чтобы скрыть источники финансирования сделок и их заказчиков. Они получали сверхприбыль, но не платили с нее налоги. В рамках расследования корпоративные счета задействованных в деле компаний арестовали, заблокировали права требования свыше 1600 выкупленных кредитов, 240 объектов недвижимости и транспорт подозреваемых.

Другого украинского бизнесмены Дмитрия Фирташа обвинили в махинациях с газом на 485 миллионов долларов. Подконтрольные фирмы покупали топливо у его же компании, но получали только треть заявленных объемов.