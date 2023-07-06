06 июля 2023, 14:56
Украинского бизнесмена Гуржия арестовали в Москве
ТАСС: украинского бизнесмена Гуржия арестовали в Москве за хранение кокаина с целью сбыта
Правоохранительные органы арестовали в Москве украинского бизнесмена Олега Гуржия по обвинению в хранении кокаина с целью дальнейшего сбыта. Об этом сообщил ТАСС.
Кроме того, оперативники ФСБ начали проверку предпринимателя на предмет финансирования террористических групп на территории России.
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«Известного украинского предпринимателя Олега Гуржия арестовали в Москве в рамках уголовного дела о хранении наркотических веществ с целью сбыта», — отметили в материале.
Следствие ходатайствовало об аресте обвиняемого до середины августа, суд прошение удовлетворил.
По версии правоохранителей, Гуржий проживал в Москве вместе с бывшей моделью, дети которой учатся в Лондоне. Спутницу бизнесмена также задержали и допросили в роли свидетеля. При этом окружение бизнесмена находилось под оперативным наблюдением по подозрению в связях с «украинским следом».
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