Криминал 06 июля 2023, 14:56 Украинского бизнесмена Гуржия арестовали в Москве ТАСС: украинского бизнесмена Гуржия арестовали в Москве за хранение кокаина с целью сбыта РИА «Новости»

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Правоохранительные органы арестовали в Москве украинского бизнесмена Олега Гуржия по обвинению в хранении кокаина с целью дальнейшего сбыта. Об этом сообщил ТАСС.

Кроме того, оперативники ФСБ начали проверку предпринимателя на предмет финансирования террористических групп на территории России.

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«Известного украинского предпринимателя Олега Гуржия арестовали в Москве в рамках уголовного дела о хранении наркотических веществ с целью сбыта», — отметили в материале.

Следствие ходатайствовало об аресте обвиняемого до середины августа, суд прошение удовлетворил.

По версии правоохранителей, Гуржий проживал в Москве вместе с бывшей моделью, дети которой учатся в Лондоне. Спутницу бизнесмена также задержали и допросили в роли свидетеля. При этом окружение бизнесмена находилось под оперативным наблюдением по подозрению в связях с «украинским следом».